Голевая передача Миранчука помогла «Сьону» обыграть Цюрих»

«Сьон» на своем поле победил «Цюрих» в матче 34-го тура чемпионата Швейцарии — 2:1.

Счет на второй минуте открыл форвард хозяев Деян Соргич. Спустя 32 минуты преимущество «Сьона» удвоил Тео Бердайес, голевую передачу которому отдал Антон Миранчук. Россиянин вышел в стартовом составе и был заменен на 58-й минуте.

Единственный гол гостей на 38-й минуте забил Жано Маркело.

«Сьон» (39 очков) прервал серию из шести матчей без побед и остается на девятом месте в чемпионате Швейцарии. «Цюрих» (47) идет восьмым в турнирной таблице.