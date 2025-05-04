Футбол
4 мая, 17:09

Голевая передача Миранчука помогла «Сьону» обыграть Цюрих»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Сьон» на своем поле победил «Цюрих» в матче 34-го тура чемпионата Швейцарии — 2:1.

Счет на второй минуте открыл форвард хозяев Деян Соргич. Спустя 32 минуты преимущество «Сьона» удвоил Тео Бердайес, голевую передачу которому отдал Антон Миранчук. Россиянин вышел в стартовом составе и был заменен на 58-й минуте.

Единственный гол гостей на 38-й минуте забил Жано Маркело.

«Сьон» (39 очков) прервал серию из шести матчей без побед и остается на девятом месте в чемпионате Швейцарии. «Цюрих» (47) идет восьмым в турнирной таблице.

Чемпионат Швейцарии. Квалификационный раунд. 1-й тур.
04 мая, 00:00. Stade de Tourbillon (Сьон)
Сьон
2:1
Цюрих

Антон Миранчук
Футбол
ФК Сьон
ФК Цюрих
  • zg

    Это было логично,ибо уровень игры Антона вполне это позволяет!)

    04.05.2025

  • GeoMaS

    А прав оказался президент Сьона, когда накануне сказал, что Миранчук им еще поможет.

    04.05.2025

    • Миранчук выйдет в старте на матч с «Цюрихом»

    «Арис» с Кокориным в составе с разгромным счетом проиграл «Пафосу»

    Takayama

