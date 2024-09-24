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Согомонян: «Хочу из «Пюника» сделать спортивный клуб, как в свое время строился московский «Спартак»

Зарина Халимхонова
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Российский бизнесмен, президент ереванского «Пюника», выставивший клуб на продажу из-за конфликта с федерацией Армении, рассказал «СЭ» о ближайших планах.

«Я не покидаю футбол. Оставляю только академию. Более того, расширяю «Пюник» на другие виды спорта. Есть план по строительству теннисных кортов, бассейна и зала единоборств. Хочу из «Пюника» сделать спортивный клуб, как в свое время строился московский «Спартак», «Шериф» в Молдавии или спортивное общество «Динамо». Это очень полезно для тех, кто в детстве занимается несколькими видами спорта, чтобы быть разносторонне развитым человеком, а в будущем это даст большое преимущество в профессиональном спорте. Хочу сосредоточиться именно на этом. Возрастная категория — от 6 до 12 лет. В моих планах развивать не только футбольное, но и в целом спортивное направление в стране. Надеемся, и в России что-нибудь откроем», — сказал Согомонян «СЭ».

Согомонян приобрел «Пюник» в 2017 году. С тех пор клуб дважды стал чемпионом Армении.

«Пюник» является самым титулованным клубом Армении, выиграв чемпионат страны 16 раз. Команда из Еревана становилась обладателем Кубка страны 8 раз, обладателем Суперкубка Армении — 10 раз.

ФК Пюник
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