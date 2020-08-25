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Собослои принял решение остаться в «Зальцбурге»

20:33
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Полузащитник сборной Венгрии Доминик Собослои, в трансфере которого были заинтересованы ряд клубов из Англии и Италии, объявил, что не намерен пока покидать австрийский «Зальцбург». Он намерен провести в составе «красных быков» как минимум еще один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

«Зальцбург» был готов продать 19-летнего хавбека. Но требовал за него 30 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 на счету Собослои 10 голов и 16 результативных передач в 37 матчах за «Зальцбург» во всех турнирах.

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