Собослои принял решение остаться в «Зальцбурге»

Полузащитник сборной Венгрии Доминик Собослои, в трансфере которого были заинтересованы ряд клубов из Англии и Италии, объявил, что не намерен пока покидать австрийский «Зальцбург». Он намерен провести в составе «красных быков» как минимум еще один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

«Зальцбург» был готов продать 19-летнего хавбека. Но требовал за него 30 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 на счету Собослои 10 голов и 16 результативных передач в 37 матчах за «Зальцбург» во всех турнирах.