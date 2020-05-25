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Снайдер может войти в тренерский штаб «Галатасарая»

07:42
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Бывший полузащитник сборной Голландии, «Аякса», «Интера», «Реала» Весли Снайдер может начать тренерскую карьеру, сообщает Fanatik. В «Галатасарае» рассчитывают, что он займет лолжность ассистента главного тренера Фатиха Терима. Эту должность покинул Хасан Шаш.

Среди других претендентов Марио Жардел, Альберт Риера и Йохан Элмандер. Снайдер провел за турецкий клуб 175 матчей, в которых забил 45 голов и отдал 44 результативные передачи.

Вместе с «Интером» выиграл Лигу чемпионов (2009/10). Был признан лучшим полузащитником по версии УЕФА в 2010 году. В составе сборной Голландии выиграл серебряные медали чемпионата мира-2010.

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