СМИ: Руководство молдавского "Зимбру" объявило о роспуске команды

Руководство ФК "Зимбру" приняло решение распустить команду, сообщает "Молдавский футбол".

По данным издания, на клубной базе сегодня е футбольного клуба "Зимбру" состоялась встреча футболистов первой команды, а также руководства клуба.

Собравшимся футболистам было объявлено, что они могут свободно вести переговоры о переходы в другие клубы, несмотря на длительность контрактов с "Зимбру". Футболисты получили обещания, что в случае договоренности с другими клубами, "Зимбру" будет готово расторгнуть с игроками контракты по обоюдному согласию сторон.

Также на собрании было объявлено, что президент Николай Черный больше не будет финансировать клуб, а участие "Зимбру" в чемпионате страны зависит от того, найдутся ли у клуба новые спонсоры.

Клуб из Кишинева - восьмикратный чемпион Молдавии. Шесть раз "Зимбру" выиграл Кубок стран. Наивысшее достижение в еврокубках - 1/16 финала Кубка УЕФА в 1996 году.