СМИ: Навас может сменить Касильяса в "Порту"

Голкипер "Реала" Кейлор Навас может покинуть клуб в межсезонье.

В приглашении 32-летнего костариканца заинтересован "Порту"​, утверждает Sport Mediaset. По информации издания, руководство "драконов" рассматривает вратаря мадридского клуба как замену Икеру Касильясу, который может завершить карьеру после сердечного приступа.

Вероятность сделки оценивается в 80 процентов.

​Ранее сообщалось, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не рассчитывает на Наваса в следующем сезоне.

В сезоне 2018/19 на счету Кейлора Наваса 20 матчей и 19 пропущенных мячей. В семи встречах вратарю удалось сохранить ворота в неприкосновенности.