СМИ: Марадона отправился на самоизоляцию

Бывший капитан сборной Аргентины, а ныне тренер «Химнасии» Диего Марадона изолирован от общества из-за коронавируса у охранника, сообщает ESPN.

По данным источника, один из охранников Марадоны почувствовал ухудшения здоровья в выходные и сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Сам Марадона, занимающий пост главного тренера аргентинского клуба «Химнасия», сдаст тест на коронавирус в четверг. Если он будет отрицательным, то Марадона сможет руководить командой в пятницу в матче с «Патронато».

На групповом турнире чемпионата соперниками «Химнасии» будут «Уракан», «Патронато» и «Велес Сарсфилд».