СМИ: Каррера может возглавить иранский клуб

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера входит в число претендентов на работу с иранским клубом "Персеполис". Об этом сообщает Tehran Times.

Как указывает источник, среди других кандидатов хорват Крунослав Юрчич, возглавляющий "Бани Яс" (ОАЭ) и Александр Нури, последним местом работы которого был "Ингольштадт". У специалиста есть немецкий и иранский паспорт.

55-летний Массимо Каррера был помощником главного тренера "Ювентуса" а также и.о. главного тренера. Последним местом его работы был "Спартак", с которым он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. 22 октября 2018 года итальянец был отправлен в отставку.