Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус, который на правах аренды выступает за "Бешикташ", может остаться в турецком клубе после завершения соглашения, сообщает Fanatic. 25-летний немец будет выступать за стамбульскую команду до конца июня 2020 года.

По информации СМИ, главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш доволен игрой Кариуса после серии удачных матчей. Голкипер пропустил 5 мячей за 4 встречи в апреле. По окончании сезона руководство "Бешикташа" обсудит будущее немца.

В текущем сезоне Кариус принял участие в 31 матче за "Бешикташ" и пропустил 42 гола.

Все о трансферах – здесь