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СМИ: «Барселона» может арендовать украинского защитника

16:22
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Защитник «Леганеса» Василий Кравец может пополнить ряды «Барселоны». Речь идет об аренде 22-летнего украинца, утверждает Football.ua.

Сине-гранатовые видят в Кравце игрока для своей второй команды, выступающей в третьей группе сегунды B.

Кравец перешел в «Леганес» зимой из «Луго», однако не сумел заиграть за полгода, проведя в ла лиге шесть матчей. Также в футболисте заинтересованы шесть клубов из сегунды, среди которых — «Сарагоса», «Малага» и «Луго».

Дополнительная информация

https://football.ua/spain/399781-vasilijj-kravec-mozhet-perejjti-v-barselonu.html

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