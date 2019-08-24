СМИ: «Барселона» может арендовать украинского защитника
16:22
Защитник «Леганеса» Василий Кравец может пополнить ряды «Барселоны». Речь идет об аренде 22-летнего украинца, утверждает Football.ua.
Сине-гранатовые видят в Кравце игрока для своей второй команды, выступающей в третьей группе сегунды B.
Кравец перешел в «Леганес» зимой из «Луго», однако не сумел заиграть за полгода, проведя в ла лиге шесть матчей. Также в футболисте заинтересованы шесть клубов из сегунды, среди которых — «Сарагоса», «Малага» и «Луго».
Дополнительная информация
https://football.ua/spain/399781-vasilijj-kravec-mozhet-perejjti-v-barselonu.html