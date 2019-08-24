СМИ: «Барселона» может арендовать украинского защитника

Защитник «Леганеса» Василий Кравец может пополнить ряды «Барселоны». Речь идет об аренде 22-летнего украинца, утверждает Football.ua.

Сине-гранатовые видят в Кравце игрока для своей второй команды, выступающей в третьей группе сегунды B.

Кравец перешел в «Леганес» зимой из «Луго», однако не сумел заиграть за полгода, проведя в ла лиге шесть матчей. Также в футболисте заинтересованы шесть клубов из сегунды, среди которых — «Сарагоса», «Малага» и «Луго».