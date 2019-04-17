СМИ: Анри может возглавить "Нью-Йорк Ред Буллз"

Руководство "Нью-Йорк Ред Буллз" намерено пригласить на пост главного тренера Тьерри Анри, информирует Sky Sports. 41-летний француз выступал за американскую команду с 2010 по 2014 год.

По информации СМИ, Анри ведет переговоры с "Нью-Йорком". Представители клуба считают, что это назначение изменит состояние команды на поле и за его пределами. Прибытие такого известного специалиста и футболиста в прошлом поднимет репутацию "Ред Буллз", что окажет существенное влияние на их коммерческие доходы.

Анри ранее работал ассистентом главного тренера в сборной Бельгии с 2016 по 2018 год. 13 октября 2018-го возглавил "Монако". Был уволен из клуба в январе 2019-го.

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