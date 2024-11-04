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Сегодня, 18:44

Слушание дела Промеса отложили на неопределенный срок

Руслан Минаев
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Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Слушания в Апелляционном суде Амстердама по обеим апелляциям бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса отложены на неопределенный срок в связи с необходимостью заслушать показания свидетелей.

«На данный момент новая дата слушаний не назначена. Они отложены на неопределенный срок», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Дилана де Хаана.

В начале октября Апелляционный суд Амстердама отклонил большинство запросов адвокатов футболиста.

32-летний нидерландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год. В составе красно-белых форвард стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Летом у него завершился контракт с красно-белыми.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы с московским клубом, из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.

Источник: РИА
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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