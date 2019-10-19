Слуцкий рассказал о пропасти между грандами и другими командами в Голландии

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий отметил, что разница между «Аяксом», «ПСВ» и другими голландскими клубами очень велика. По словам российского специалиста, противостоять двум грандам практически невозможно.

— В Голландии разрыв между грандами и другими командами очень велик. Победить «Аякс» или ПСВ маловероятно, — приводит слова Слуцкого Soccernews.nl со ссылкой на Algemeen Dagblad. - Выиграть у обеих команд практически невозможно. Не так много стран, где разрыв между двумя грандами и остальными командами настолько большой.

«Аякс» продает двух ведущих игроков «Барселоне» и «Ювентусу» за огромные деньги. То же самое делает ПСВ. Клуб продал игроков на приличные деньги, но все еще имеет четырех футболистов, которые могут принести еще 50 миллионов. Это Ихаттарен, Мален, Бергвейн и Гакпо.