«Слован» в четвертый раз подряд стал чемпионом Словакии
Братиславский «Слован» сыграл вничью с «Ружомбероком» в 6-м туре плей-офф чемпионата Словакии — 0:0. Этот результат гарантировал братиславской команде первое место по итогам сезона-2021/22.
«Слован» набрал 67 очков и идет на первом месте. «Ружомберок», идущий вторым, имеет 53 очка.
«Слован» стал чемпионом Словакии в четвертый раз подряд и 24-й раз в истории. В следующем сезоне команда сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
Чемпионат Словакии
Чемпионшип — Плей-офф
6-й тур
«Ружомберок» — «Слован» — 0:0
Удаление: Масло (Р), 55.
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