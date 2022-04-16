«Слован» в четвертый раз подряд стал чемпионом Словакии

Братиславский «Слован» сыграл вничью с «Ружомбероком» в 6-м туре плей-офф чемпионата Словакии — 0:0. Этот результат гарантировал братиславской команде первое место по итогам сезона-2021/22.

«Слован» набрал 67 очков и идет на первом месте. «Ружомберок», идущий вторым, имеет 53 очка.

«Слован» стал чемпионом Словакии в четвертый раз подряд и 24-й раз в истории. В следующем сезоне команда сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Чемпионат Словакии

Чемпионшип — Плей-офф

6-й тур

«Ружомберок» — «Слован» — 0:0

Удаление: Масло (Р), 55.