«Славия» выиграла чемпионат Чехии в третий раз подряд

Пражская «Славия» выиграла чемпионат Чехии третий сезон подряд. Клуб стал недосягаем для своих соперников в таблице после победы над «Викторией Пльзень» (5:1) в 30-м туре.

«Славия» набрала 78 очков в 30 матчах, идущий вторым «Яблонец» — 62 очка. До конца сезона осталось четыре тура.

Для клуба это седьмой титул в чешском первенстве. Также «Славия» 13 раз выигрывала чемпионат Чехословакии.