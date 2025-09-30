Sky Sports: УЕФА отложил решение об отстранении Израиля из-за плана Трампа

УЕФА приостановил голосование по отстранению израильских клубов и сборных от турниров под своей эгидой в связи с переговорами о мире по вопросу конфликта в секторе Газа, сообщает Sky Sports.

В понедельник президент США Дональд Трамп обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, который содержит 20 пунктов. Как отмечает источник, лидеры европейских футбольных федераций пришли к выводу, что отстранение команд из Израиля в разгар мирных переговоров будет неправильным шагом. Заседание по данному вопросу не было созвано.

29 сентября The Guardian сообщил, что на этой неделе должно пройти голосование исполкома УЕФА, по итогам которого мужская и женская сборные Израиля будут отстранены от участия в Лиге наций-2025/26, а «Маккаби» из Тель-Авива — от матчей в Лиге Европы. Однако израильские команды продолжат выступать на соревнованиях, которые проводятся в сотрудничестве с ФИФА.