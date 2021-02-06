Скончался форвард «Годой Крус». Причиной мог быть суицид

Уругвайский нападающий аргентинского клуба «Годой Крус» Сантьяго Гарсия найден мертвым. Свои соболезнования выразила Аргентинская футбольная ассоциация. Ему было 30 лет.

#ProfundoDolor La AFA, a trav?s de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su dolor por la p?rdida de Santiago Garc?a, jugador de Godoy Cruz Antonio Tomba. Y expresa sus condolencias a familiares, seres queridos y compa?eros de la instituci?n. pic.twitter.com/9UgC7tALdA — AFA (@afa) February 6, 2021

Как сообщает 6 февраля Diario Ole, есть версия, что футболист покончил с собой. Официально она пока не подтверждена. По данным уругвайских СМИ, игрок был на лечении в психиатрической больнице. 22 января у него диагностировали коронавирус, и он находился на самоизоляции.

Указано, что игрока были психологические проблемы в последнее время. Так, он конфликтовал с руководством клуба и главным тренером, скучал по родственникам во время самоизоляции. В последнее время его отстранили от команды, тренер не рассчитывал на него.