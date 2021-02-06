Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Скончался форвард «Годой Крус». Причиной мог быть суицид

19:37
Сантьяго Гарсия. Фото Ole.
Сантьяго Гарсия. Фото Ole.

Уругвайский нападающий аргентинского клуба «Годой Крус» Сантьяго Гарсия найден мертвым. Свои соболезнования выразила Аргентинская футбольная ассоциация. Ему было 30 лет.

Как сообщает 6 февраля Diario Ole, есть версия, что футболист покончил с собой. Официально она пока не подтверждена. По данным уругвайских СМИ, игрок был на лечении в психиатрической больнице. 22 января у него диагностировали коронавирус, и он находился на самоизоляции.

Указано, что игрока были психологические проблемы в последнее время. Так, он конфликтовал с руководством клуба и главным тренером, скучал по родственникам во время самоизоляции. В последнее время его отстранили от команды, тренер не рассчитывал на него.

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир