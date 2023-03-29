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Сегодня, 20:22

Скалони: «Я бы хотел, чтобы Месси продолжал играть и был счастлив»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони хочет, чтобы нападающий Лионель Месси продолжал выступать за национальную команду.

«Я не могу проникнуть в его мысли. Не знаю, о чем он думает и что собирается делать. Я хочу, чтобы он играл, был на поле, был счастлив. Я бы хотел, чтобы он продолжал играть. 102 гола? Надеюсь, их будет больше. Он заслужил всеобщее признание. Хорошо, что это произошло на аргентинской земле, это тоже имеет особое значение», — сказал Скалони.

В товарищеском матче сборной Аргентины против Кюрасао (7:0) Месси оформил хет-трик. 35-летний футболист забил свой 100, 101 и 102-й голы за национальную команду.

Источник: https://www.tycsports.com/seleccion-argentina/el-deseo-de-scaloni-para-el-futuro-de-messi-que-este-en-una-cancha-que-sea-feliz-id501973.html
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
Лионель Скалони
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