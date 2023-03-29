Скалони: «Я бы хотел, чтобы Месси продолжал играть и был счастлив»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони хочет, чтобы нападающий Лионель Месси продолжал выступать за национальную команду.

«Я не могу проникнуть в его мысли. Не знаю, о чем он думает и что собирается делать. Я хочу, чтобы он играл, был на поле, был счастлив. Я бы хотел, чтобы он продолжал играть. 102 гола? Надеюсь, их будет больше. Он заслужил всеобщее признание. Хорошо, что это произошло на аргентинской земле, это тоже имеет особое значение», — сказал Скалони.

В товарищеском матче сборной Аргентины против Кюрасао (7:0) Месси оформил хет-трик. 35-летний футболист забил свой 100, 101 и 102-й голы за национальную команду.