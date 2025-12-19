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19 декабря 2025, 08:44

Сийярто: Венгрия надеется, что УЕФА допустит футбольные команды РФ до матчей

Анастасия Пилипенко

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт надеется, на то, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пересмотрит свое решение в отношении России и допустит ее команды для участия в соревнованиях.

«Было бы замечательно, если бы российские футбольные команды могли вновь участвовать в европейских турнирах. Надеюсь, УЕФА пересмотрит свое решение», — цитирует Сийярто ТАСС. Как вы знаете, Белоруссия проводит домашние игры в Венгрии, их не исключили из соревнований, им просто не разрешается играть на своих полях домашние матчи. Так что мы служим домашним полем для Белоруссии. Надеемся, что российские футбольные команды как можно скорее смогут вновь принимать участие в международных соревнованиях».

УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах в феврале 2022 года.

Источник: ТАСС
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