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Сегодня, 03:25

Силвинью возглавил сборную Албании

Евгений Козинов
Корреспондент
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Федерация футбола Албании достигла соглашения с бразильским специалистом Сильвинью, что он возглавит национальную сборную страны. 48-летний бразилец с февраля 2022 года был без команды.

На посту тренера сборной Албании Сильвинью заменил итальянца Эдоардо Рея. Помощниками его будут аргентинец Пабло Сабалета и бразилеца Дорива.

Контракт с Сильвинью рассчитан до конца Евро-2024. Ранее бразилец работал с «Коринтиансом» и «Лионом», а также помощником главного тренера сборной Бразилии.

Футбол
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