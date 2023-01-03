Силвинью возглавил сборную Албании

Федерация футбола Албании достигла соглашения с бразильским специалистом Сильвинью, что он возглавит национальную сборную страны. 48-летний бразилец с февраля 2022 года был без команды.

На посту тренера сборной Албании Сильвинью заменил итальянца Эдоардо Рея. Помощниками его будут аргентинец Пабло Сабалета и бразилеца Дорива.

Контракт с Сильвинью рассчитан до конца Евро-2024. Ранее бразилец работал с «Коринтиансом» и «Лионом», а также помощником главного тренера сборной Бразилии.