Силкин оценил игру Кокорина за «Арис»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин рассказал, что думает о выступлении нападающего Александра Кокорина за кипрский «Арис».

«Я тренировал его, когда он был молодым пацаном. Я видел многих, и он выделялся на фоне других. Быстрый, резкий, великолепное голевое чутье. Забивал важные мячи за «Динамо», потом сборная. В тот момент и надо было уезжать в Европу.

Уверен на 100 процентов, он бы заиграл в любом клубе из топ-5 чемпионатов. А Кипр — это не показатель, он даже в топ-20 не входит. Сейчас Саше 32 года, и он уже едет с ярмарки», — цитирует Силкина Legalbet.