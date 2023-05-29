Сигурдссон не планирует возвращаться в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон, выступающий на правах аренды в «Норрчепинге», не собирается возвращаться в московский клуб. Об этом сообщает RT.

Как отмечает источник, 24-летний футболист не хочет продолжать карьеру в России.

Летом 2022 года Сигурдссон воспользовался поправкой ФИФА и приостановили контракт с армейцами до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке.

В текущем сезоне он сыграл в 14 матчах за «Норрчепинг» во всех турнирах и отметился 9 голами. Его соглашение с ЦСКА рассчитано до 2024 года.