В Швейцарии верят в Миранчука: «Антон поможет «Сьону» на финише сезона»

29-летний российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук вернулся в строй после травмы голеностопа, полученной на тренировке 18 апреля.

«В среду у команды выходной, а во вторник Антон вернулся в общую группу «Сьона». Это очень хорошая новость для тренерского штаба. Клубу предстоит провести пять матчей за короткий срок, а отрыв от последнего места и прямого вылета из суперлиги всего шесть очков. В трех очках — зона стыковых игр. Возвращение в строй Миранчука очень кстати. Он должен помочь «Сьону» на финише этого сезона, а в следующем президент клуба рассчитывает на него еще больше», — сказал «СЭ» спортивный обозреватель ведущего швейцарского издания La Nuovelliste Стефан Фурнье.

Свою первую встречу на втором этапе сезона «Сьон» проведет 4 мая дома с «Цюрихом». Команда Миранчука находится на 9-м месте с 36 очками.

29-летний россиянин в сентябре 2024 года стал игроком «Сьона». Он провел за команду 20 матчей в чемпионате Швейцарии, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.