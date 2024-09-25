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Сегодня, 10:30

Швейцарский журналист Лауренти: «У Миранчука есть шанс стать заметной фигурой в нашей суперлиге»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Журналист из Лугано, радиокомментатор медийного холдинга RSI Паоло Лауренти в интервью «СЭ» вспомнил о российских футболистах, выступавших в Швейцарии.

— В чемпионате Швейцарии российские игроки — редкость, хотя не так давно приезжали Чалов и Кержаков. Но на исходе прошлого века появление двух Игорей: Добровольского и Шалимова — было более ярким.

— Сначала скажу про другого Игоря, которого вы не упомянули. У нас ведь хоккейный регион, и в начале 90-х мне посчастливилось увидеть у нас живьем одну из мировых легенд этого вида спорта. В сезоне-1992/93 порядка тридцати матчей за «Лугано» провел великий Игорь Ларионов. Разве можно забыть такого мастера?! А Быков, Хомутов? Но все, лучше остановимся, а то полностью перейдем на ваш звездный хоккей той эпохи... Добровольский и Шалимов? Талантливые были футболисты, тут и спорить нечего. При этом ведь Шалимов провел свой единственный швейцарский сезон как раз у нас в Лугано. Осенью 1995 года «Лугано» выбил из Кубка УЕФА миланский «Интер», а Игорь отыграл оба матча. Болельщики команды до сих пор помнят те поединки, хотя сколько лет прошло!

Антона Миранчука в Швейцарии только начинают узнавать, ведь до этого на слуху был его брат, игравший за яркую «Аталанту». Знаю, что теперь Алексей выступает в США, ну а Антону предстоит показать себя в чемпионате Швейцарии. Шанс стать заметной фигурой в нашей суперлиге у него есть, но он должен понимать, что легкой прогулки не будет. Футболисты, выступающие в нашем первенстве, прекрасно знают, что на матчи регулярно приезжают скауты со всей Европы, так что все горят желанием показать себя. И Миранчуку тоже с самого начала надо настроиться всерьез. Талант и опыт — это прекрасно, но без максимальной самоотдачи у нас звездой не станешь.

Миранчук в сентябре стал игроком «Сьона». 22 сентября он дебютировал за команду в матче против «Лугано» (0:0) в 7-м туре чемпионата Швейцарии.

Антон Миранчук. «Миранчук — главная звезда «Сьона». Но без самоотдачи в нашем чемпионате не получится». Взгляд из Швейцарии

Антон Миранчук
ФК Сьон
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