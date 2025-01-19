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«Антон сыграл неудачно». Швейцарский журналист про возвращение Миранчука

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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В субботу, 18 января «Сьон» уступил дома «Грассхоперу» в 19-м туре со счетом 0:1. Антон Миранчук вышел на замену на 62-й минуте.

«Практически весь матч «Сьон» провел в большинстве, так что поражение в такой ситуации — это очень плохой результат, настоящее разочарование. Игроки «Сьона» должны покопаться в себе и сделать правильные выводы. Миранчук вышел на поле после немаленького простоя из-за травмы и сыграл, если честно, слабо. На прошедшей неделе он смотрелся на тренировках гораздо увереннее, чем в этой игре. После матча главный тренер «Сьона» не стал называть конкретные фамилии, но отметил, что вышедшие на замену игроки его разочаровали. В их числе, напомню, был и Миранчук», — сказал «СЭ» журналист ведущей газеты Сьона La Nuovelliste Стефан Фурнье.

Свой следующий матч «Сьон» проведет 25 января в гостях против «Базеля» — одного из лидеров суперлиги. Сейчас «Сьон» находится на 8-м месте в турнирной таблице с 26 очками.

Антон Миранчук
ФК Сьон
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