Швейцарский журналист Лауренти: «Появление Миранчука в «Сьоне» вызвало неподдельный интерес»

Журналист из Лугано, радиокомментатор медийного холдинга RSI Паоло Лауренти в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе российского полузащитника Антона Миранчука в «Сьон».

— Как в целом в Швейцарии отнеслись к появлению Миранчука?

— Президент «Сьона» традиционно умеет удивлять всех, так что он не изменил себе. Появление Миранчука вызвало неподдельный интерес, о нем немало рассказывала перед матчем спортивная пресса, особенно во французской части страны. И сам президент «Сьона», и его сын, выступающий в роли спортивного директора, отметили, что приобрели талантливого и опытного футболиста, которого в иной ситуации вряд ли смогли бы заполучить. Десятый номер на футболке Миранчука его ко многому обязывает, так что в Сьоне ждут от Антона яркой игры.

— На что может рассчитывать «Сьон» в этом сезоне? Насколько амбициозен его президент?

— Президент «Сьона» давно известен на всю страну любовью к клубу и эксцентричностью. Это очень богатый человек, умеющий и любящий удивлять публику своими решениями. Появление Миранчука — это ведь не только усиление состава, но еще и способ привлечь к себе дополнительное внимание. Что касается перспектив «Сьона» в этом сезоне, то, наверное, задача номер один — сохранить место в высшем дивизионе.

Миранчук в сентябре стал игроком «Сьона». 22 сентября он дебютировал за команду в матче против «Лугано» (0:0) в 7-м туре чемпионата Швейцарии.