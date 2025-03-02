Швейцарский журналист об игре Миранчука за «Сьон»: «Антон не претендует на роль лидера»

В 26-м туре швейцарской суперлиги «Сьон» проиграл в гостях «Базелю» (0:2). Антон Миранчук провел на поле 57 минут. Спортивный обозреватель газеты La Nuovelliste Стефан Фурнье поставил ему оценку 4 0 по шестибалльной системе.

«Антон был активен лишь в самом дебюте встречи. При его участии «Сьон» даже забил гол, который был отменен из-за сантиметрового офсайда у Антона. Но затем у «Сьона» случился очередной автогол, после чего команда уже не оправилась.

Антон почему-то стал после пропущенного гола играть слишком глубоко в обороне вместо того, чтобы пытаться создать остроту у чужих ворот, ведь он, как и полагается, вышел на роль «под нападающими». Никто, в том числе и я, не сомневается в таланте Антона и в его незаурядной технике, но Миранчук не претендует на роль лидера в «Сьоне», не ведёт за собой команду. Его нередко не понимают партнёры по команде, а Антон, в свою очередь, не всегда понимает их», — заявил Фурнье.

'Сьон» остаётся на девятом месте турнирной таблицы чемпионата Швейцарии с 30 очками. В следующее воскресенье команду ждёт домашний поединок против «Лугано».