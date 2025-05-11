В Швейцарии удивлены ранней заменой Миранчука в матче «Сьона» с «Ивердоном»: «Не ожидал, что его снимут в перерыве»

Во втором матче мини-турнира шести худших команд швейцарской суперлиги «Сьон» сыграл 10 мая на выезде вничью с «Ивердоном» (1:1). Хавбек гостей Антон Миранчук провел на поле первый тайм. Ведущее издание Сьона La Nuovelliste поставило ему оценку 4,5 по шестибалльной системе.

«В первом тайме только Антон запомнился в составе «Сьона» разумными созидательными действиями. Признаюсь, я удивился, что тренер его заменил перед вторым таймом. Возможно, и сам Антон этого не ожидал. При этом предполагаю, что в следующем матче россиянин вновь может выйти с первых минут», — сказал «СЭ» спортивный обозреватель газеты La Nuovelliste Стефан Фурнье.

«Сьон» набрал 40 очков и остался на 9-м месте в общей турнирной таблице. Свой следующий матч команда Миранчука проведет 13 мая дома против «Санкт-Галлена».