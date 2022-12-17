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17 декабря, 23:58

Швейцарский футболист Алессандрини умер во время отпуска

Алина Савинова
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Защитник «Лозанны Уши» Элия Алессандрини погиб в возрасте 25 лет в результате несчастного случая во время отдыха. Об этом информирует пресс-служба официального сайта Швейцарской футбольной лиги.

«Капитан душой и телом. «Красно-белая» семья оплакивает Элию Алессандрини. Мы потеряли друга, товарища по команде и пример для подражания», — сказано в заявлении «Лозанны Уши».

По информации источника, защитник скончался в пятницу, 16 декабря, недалеко от Маската во время купания в бассейне. Точная причина смерти на данный момент не известна.

Алессандрини играл за такие клубы, как «Тун», «Кьяссо», «Кринс», «Янг Бойз», а также за молодежную сборную Швейцарии.

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