28 июня, 09:03

Швейцарская федерация футбола призвала «Сьон» не проводить матч с «Зенитом»

Сергей Ярошенко

Швейцарская футбольная ассоциация (SFV) рекомендовала «Сьону» не проводить товарищеский матч против «Зенита», сообщает портал Швейцарского радио и телевидения (SRF).

«ФИФА и УЕФА запретили российским командам участвовать в официальных соревнованиях. SFV еще до принятия решения исключила возможность игры против сборной России с участием швейцарских национальных сборных. Поэтому мы рекомендовали «Сьону» не принимать это приглашение», — говорится в заявлении федерации.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; Юрий Горшков и&nbsp;Александр Соболев.«Зенит» сыграет со швейцарским «Сьоном». Впервые за 3,5 года в Россию приедет клуб из Западной Европы

В «Сьоне» ответили, что проведение товарищеских матчей является выбором клубов, а игра с «Зенитом» была согласована с ФИФА и УЕФА, так как петеребургский клуб не находится ни в одном санкционном списке.

Встреча запланирована на 9 июля и пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в рамках Winline Суперсерии.

Ранее сине-бело-голубые лишь один раз играл против «Сьона» — в 2016 году в товарищеском матче. Тогда швейцарская команда победила со счетом 3:1.

Футбол
ФК Зенит
ФК Сьон
  • AleSSio87

    правильно! с вонючими неумытыми бомжами никто дела иметь не хочет! их даже ни в один санкционный список не внесли, чтобы и там не навоняли!!

    28.06.2025

  • m_16

    Если этот матч случится, то это будет прецедент. Хороший ход на самом деле.

    28.06.2025

  • Что за дичь я сейчас прочитал?

    28.06.2025

  • Семён Фадеич

    Тут с медиалигой играют, чего уж говорить.

    28.06.2025

  • Семён Фадеич

    к психиатру. бегом.

    28.06.2025

  • Spacewalker

    Уважаемый СЭ вам не кажется, что швейцарская федерация РЕКОМЕНДОВАЛА и призвала немножко разные вещи?!

    28.06.2025

  • kubinec

    да все понятно. В европе русофобия правит, ненависть ко всему, что связано с Россией. Значит считают зенит своим и в благодарность за развал российского футбола, организовали товарняк

    28.06.2025

  • Степочкин

    Я бы на месте Зенита сам отказался, мотивировав тем что нашли соперника посильнее. На кой хрен вам надо играть с аутсайдером швейцарской лиги, в прошлом сезоне бывшем во второй лиге?

    28.06.2025

