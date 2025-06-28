Швейцарская федерация футбола призвала «Сьон» не проводить матч с «Зенитом»

Швейцарская футбольная ассоциация (SFV) рекомендовала «Сьону» не проводить товарищеский матч против «Зенита», сообщает портал Швейцарского радио и телевидения (SRF).

«ФИФА и УЕФА запретили российским командам участвовать в официальных соревнованиях. SFV еще до принятия решения исключила возможность игры против сборной России с участием швейцарских национальных сборных. Поэтому мы рекомендовали «Сьону» не принимать это приглашение», — говорится в заявлении федерации.

В «Сьоне» ответили, что проведение товарищеских матчей является выбором клубов, а игра с «Зенитом» была согласована с ФИФА и УЕФА, так как петеребургский клуб не находится ни в одном санкционном списке.

Встреча запланирована на 9 июля и пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в рамках Winline Суперсерии.

Ранее сине-бело-голубые лишь один раз играл против «Сьона» — в 2016 году в товарищеском матче. Тогда швейцарская команда победила со счетом 3:1.