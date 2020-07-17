Шведский футболист будет играть с изображением четырех кошек вместо своего имени

Защитник ГАИС Фредрик Мартинссон будет играть с изображением четырех котят вместо своего имени, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Правила лиги позволяют выкупить любое пространство игровой формы тем, кто хочет поддержать команду. Обычно место выделяется для рекламы компаний или брендов. Однако место на футболке Мартинссона выкупили для фотографий кошек.

Сделано это было Карлом и Саайей — семейной парой, которая хотела поддержать команду, показав изображения своих четырех питомцев, спасенных во время поездки в Гондурас. Жест не имеет коммерческой цели.

— Мы выбрали Мартинссона, потому что он нам понравился в предсезонном периоде. Мы думаем, что он силен, поэтому у нас есть еще одна причина взглянуть на молодой талант, — объяснила свое решение пара.

В нынешнем сезоне 23-летний Мартинссон провел 8 матчей, в которых не отметился результативными действиями.