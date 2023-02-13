Шпилевский заявил, что Кокорин хочет остаться в «Арисе»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский сообщил, что российский нападающий Александр Кокорин хотел бы остаться в кипрской команде.

«Вопрос по Саше не сейчас решится. Многое зависит от «Фиорентины» — отпустит или нет. К тому же надо, чтобы наш владелец клуба и Саша договорились по зарплате. Плюс стоит вопрос, захочет ли «Фиорентина» его видеть у себя. Сейчас он в очень хорошей форме. Если он будет продолжать так играть, «Фиорентина» по-любому захочет вернуть его. Не знаю, насколько Саше это интересно. Но на Кипре Саша подтверждает свой высокий уровень. Очень хочется Сашу сохранить. Но это футбол, надо быть готовым ко всем событиям. Саша для нас — приоритет, план А. Но надо быть готовыми к поиску замены. Найти такого же игрока будет очень сложно. Общаемся каждый день. Ему очень нравится у нас. Я вижу, как ему приятно находиться в коллективе. С нашей стороны он чувствует поддержку, ему это нравится, он себя чувствует физически легким. Знаю, что он очень сильно хочет у нас остаться», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кокорин провел за кипрский клуб 18 матчей, забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи.