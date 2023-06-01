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Сегодня, 15:10

Шпилевский — о насмешках над Кокориным: «Мнения дилетантов мне неинтересны»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, как относится к насмешкам в адрес форварда кипрской команды Александра Кокорина.

«За наш короткий промежуток совместной работы у меня сформировалось только позитивное впечатление от работы с ним. Его отношение к делу, его общение с одноклубниками, то, как он смотрит на определенные вещи. Очень адекватный, скромный и компанейский парень. Ноль высокомерия! Ко всем в клубе, к партнерам относится с уважением. Я встречал футболистов, у которых даже близко нет таланта Кокорина и которые при этом что-то думают про себя. Поэтому я могу только шляпу снять перед ним. А мнения так называемых дилетантов мне неинтересны. Я тоже злился на всякие высказывания о том, что чемпионат слабый. Пускай приедут сюда и докажут сначала, пускай приедут и посмотрят, какой здесь уровень, какие здесь футболисты играют», — цитирует Шпилевского Metaratings.ru.

Кокорин с 2022 года выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». 32-летний российский нападающий был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23 и получил премию Ассоциации футболистов Кипра.

Источник: https://metaratings.ru/news/shpilevskii-o-nasmeshkakh-nad-kokorinym-mneniya-diletantov-mne-neinteresny-pust-posmotryat-kakoi-na-kipre-uroven-futbola-255590/
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
Алексей Шпилевский
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