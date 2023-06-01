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Сегодня, 16:33

Шпилевский уверен, что Кокорин продолжит выступать за «Арис»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский уверен, что российский форвард Александр Кокорин продолжит выступление за кипрский клуб.

«Мы с Саней общаемся. У нас с руководством есть четкое понимание, что мы хотим дальше сотрудничать. Мы очень хотим Сашу удержать и, честно говоря, я уверен на 99,9%, что Саша продолжит выступать за «Арис». Я убежден, что мы договоримся. Саня чувствует нашу поддержку, ему комфортно здесь находиться. Поэтому не сомневаюсь, что они договорятся с нашим президентом. Все будет хорошо», — цитирует Шпилевского Metaratings.ru.

Кокорин с 2022 года выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». 32-летний российский нападающий был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23 и получил премию Ассоциации футболистов Кипра.

Источник: https://metaratings.ru/news/shpilevskii-na-99-9-uveren-chto-kokorin-prodolzhit-vystupat-za-aris-255601/
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
Алексей Шпилевский
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