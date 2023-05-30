Шпилевский рассказал, что в «Арисе» уважают Кокорина

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о совместной работе с российским форвардом Александром Кокориным.

«Ребята Сашу очень уважают. В раздевалке он всегда топ. И на поле все выполнил. Отличные показатели! Мы же смотрим объемы, Саша в полном порядке. И, случалось, даже превосходил наших самых скоростных футболистов. Саша для меня игрок центральной оси. Может действовать в полуфланговых коридорах. Но он не фланговый игрок, хотя в предыдущих командах его так использовали. Саша нуждается в комфортном расположении на поле. У него первое касание, чувство партнера, оценка игровой ситуации на сумасшедшем уровне. С ним выбегаем в атаку идеально», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

18 мая россиянин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23 и получил премию Ассоциации футболистов Кипра. Его команда впервые в своей истории стала чемпионом Кипра.

В текущем сезоне 32-летний нападающий провел 30 матчей, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач. Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины».