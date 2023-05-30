Шпилевский назвал залог успеха «Ариса»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о чемпионстве команды.

«Когда владелец клуба впервые заявил о претензиях на чемпионство? Цель подразумевалась, но громогласного объявления не было. Мы мечтали об этом чемпионстве. И в то же время делали ради его достижения все, что в наших силах. В первой кипрской шестерке сплошные гранды. С ними очень нелегко, никаких гарантий. Однако все получилось. Мы — чемпионы! И мы счастливы! В чем залог успеха? Если говорить о работе на поле, то это формулируется так. Во всех фазах игры мы должны быть вместе. Активность во всех пяти фазах футбола. Динамичные и быстро восстанавливающиеся игроки. Мы принимаем и понимаем только интенсивный футбол. Когда говорят о прессинге, для меня это начало контратаки. Не люблю слово «встречаем». Встречают девушку с цветами на перроне. Мы всегда атакуем. И с отбором мяча, в динамике, просто должны продолжить атаку. Во всех фазах должна быть активность. Мы так требуем. Мы верим друг в друга. Да, можем проиграть, но если всегда верим в наши цели, то шанс на победу повышается. И, конечно, залог успеха — это успешная работа клуба по всем направлениям», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

«Арис» гарантировал себе чемпионство в чемпионате Кипра. Команда Шпилевского с 74 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий на 2-й позиции АПОЭЛ на 6 очков. За «Арис» выступает российский нападающий Александр Кокорин.