Шотландская полиция получила новые данные по делу Гриффитса

Полиция Шотландии ведет расследование по поводу сообщений, которые в социальных сетях писал нападающий «Селтика» Ли Гриффитс. И теперь у полиции появились новые данные по этому делу, сообщает Sky Sports.

Ранее появилась информация, что 30-летний Гриффитс отослал несколько посланий с непотребным текстом 16-летней девушке, чье имя не называется в интересах следствия.

Теперь к делу приобщены сообщения, которые он также отсылал другой девушке, которой исполнилось 15 лет.

Гриффитс уже был исключен на время следствия из состава команда, которая находится на сборе в Уэльсе.

Нападающий этим летом продлил контракт с клубом на год. Всего Гриффитс сыграл за «Селтик» 261 матч и забил 123 гола.