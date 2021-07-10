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Шотландская полиция получила новые данные по делу Гриффитса

22:32
Ли Гриффитс. Фото ФК «Селтик».
Ли Гриффитс. Фото ФК «Селтик».
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Полиция Шотландии ведет расследование по поводу сообщений, которые в социальных сетях писал нападающий «Селтика» Ли Гриффитс. И теперь у полиции появились новые данные по этому делу, сообщает Sky Sports.

Ранее появилась информация, что 30-летний Гриффитс отослал несколько посланий с непотребным текстом 16-летней девушке, чье имя не называется в интересах следствия.

Теперь к делу приобщены сообщения, которые он также отсылал другой девушке, которой исполнилось 15 лет.

Гриффитс уже был исключен на время следствия из состава команда, которая находится на сборе в Уэльсе.

Нападающий этим летом продлил контракт с клубом на год. Всего Гриффитс сыграл за «Селтик» 261 матч и забил 123 гола.

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Иван Шитик все материалы автора

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