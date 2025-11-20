Футбол
Сегодня, 10:06

SHOT: Кокорин чуть не сбил двух женщин на пешеходном переходе в Москве

Павел Лопатко
Фото ФК «Арис»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин совершил грубое нарушение правил дорожного движения в Москве и чуть не сбил двух женщин, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 34-летний футболист за рулем автомобиля марки BMW не пропустил пешеходов на улице Куусинена. Женщины дошли почти до середины полосы, но были вынуждены остановиться из-за того, что машина продолжила движение.

Кокорину выписали штраф 1500 рублей.

В общей сложности за все время владения автомобилем футболиста оштрафовали на сумму около 1,7 миллиона рублей — он совершил 1549 нарушений.

Источник: SHOT
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
  • Артемон Доберманов

    Кокое все красивое...ко ко ко ко ...коко короко ко

    20.11.2025

  • Максим Черный

    как был уб.лю..дком, так и остался....

    20.11.2025

  • Adminni

    чуть и уже новость...

    20.11.2025

  • Haiaxi

    Дебилы, не пропустил и чуть не сбил - это совсем разные вещи

    20.11.2025

  • Borg-se

    Было бы правильно. Водитель, который систематически и умышленно нарушает ПДД, не дожен управлять транспортным средством.

    20.11.2025

  • regiment

    это если не оплачены? или вообще?

    20.11.2025

  • oleg.bob

    Хулиган!

    20.11.2025

  • Кабанчик

    Больше 1000 штрафов - лишение прав на 5 лет

    20.11.2025

