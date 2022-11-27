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Сегодня, 01:18

Шон Дайч претендует на пост главного тренера «Рейнджерс»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Бернли» Шон Дайч начал переговоры с «Рейнджерс», сообщает Sky Sports.

«Рейнджерс» уволил Джованни ван Бронхорста, при котором команда неважно начала сезон, отпустив «Селтик» уже на девять очков.

До недавних пор фаворитом на вакантный пост считался Майкл Бил из клуба чемпионшипа КПР, однако часть боссов «Рейнджерс» хочет пригласить более опытного специалиста.

Поэтому шотландский гранд решил рассмотреть вариант с 51-летним Дайчем, который находится без клуба после своего увольнения из «Бернли» в прошлом сезоне.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Ф1 (-1.5)

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27%

2.32
ФК Рейнджерс
Шон Дайч
0
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