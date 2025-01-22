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Сегодня, 14:35

Шмейхель продлил контракт с «Селтиком»

Камила Абдурахманова
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Пресс-служба «Селтика» объявила о продлении контракта с 38-летним датским вратарем Каспером Шмейхелем до 2026 года.

Летом 2024 года Шмейхель стал игроком «Селтика». Он принял участие в 34 матчах, в том числе в шести играх Лиги чемпионов.

«Селтик» сейчас возглавляет турнирную таблицу чемпионата Шотландии с 60 очками после 23 матчей. В Лиге чемпионов команда находится на промежуточном 23-м месте, набрав 9 очков за 6 игр.

До перехода в «Селтик» Шмейхель долгое время играл за «Лестер», где провел почти 500 матчей.

Каспер Шмейхель
ФК Селтик
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