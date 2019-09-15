Шикарный гол Захави рабоной в чемпионате Китая. Такого вы еще не видели

Израильский форвард ФК «Гуанчжоу» Эран Захави сделал дубль в матче 24-го чемпионата Китая против «Тяньцзинь Цюанцзянь» (2:1) сделал дубль. На последней минуте он забил победный мяч ударом рабоной. Видео опубликовал Twitter ESPN.

32-летний футболист в текущем сезоне провел 21 матч в чемпионате Китая и забил 23 мяча при четырех голевых передачах.