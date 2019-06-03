Шикарный гол Ибрагимовича не спас "Гэлакси" от поражения в матче с "Нью-Ингленд". Видео

"Лос-Анджелес Гэлакси" уступил "Нью-Ингленд Революшн" (1:2) в матче регулярного чемпионата MLS.
Единственный мяч у хозяев забил Златан Ибрагимович. Швед отличился красивым ударом в падении через себя. У гостей забивали Кристиан Пенилья и Тил Банбери.
😍🔥 ¡Golazo de chilena de @Ibra_official!— LA Galaxy (@LAGalaxy_Es) 3 июня 2019 г.
Nunca cambies, Ibracadabra 🎩pic.twitter.com/HO9QxF38M5
"Гэлакси" занимает второе место в Западной конференции, имея 28 очков после 16 игр. У "Нью-Ингленд" 16 очков и 11-е место на Востоке.
MLS
Регулярный чемпионат
"Лос-Анджелес Гэлакси" - "Нью-Ингленд Революшн" - 1:2 (0:1)
Голы: Ибрагимович, 84 - Пенилья, 45, Банбери, 60
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