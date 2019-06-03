Шикарный гол Ибрагимовича не спас "Гэлакси" от поражения в матче с "Нью-Ингленд". Видео

"Лос-Анджелес Гэлакси" уступил "Нью-Ингленд Революшн" (1:2) в матче регулярного чемпионата MLS.

Единственный мяч у хозяев забил Златан Ибрагимович. Швед отличился красивым ударом в падении через себя. У гостей забивали Кристиан Пенилья и Тил Банбери.

"Гэлакси" занимает второе место в Западной конференции, имея 28 очков после 16 игр. У "Нью-Ингленд" 16 очков и 11-е место на Востоке.

MLS

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес Гэлакси" - "Нью-Ингленд Революшн" - 1:2 (0:1)

Голы: Ибрагимович, 84 - Пенилья, 45, Банбери, 60