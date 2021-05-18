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Шевченко: «Зинченко и Малиновский — это имидж Украины»

08:21
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что думает об игре полузащитников национальной команды Руслана Малиновского и Александра Зинченко.

«Я общаюсь со специалистами, все очень довольны, он действительно проводит отличный сезон. Пресса Италии пишет очень хорошо о Малиновском, он становится лидером команды. Все от него ждали во втором сезоне именно вот такой реакции, может быть, где-то начало сезона не получилось. Была травма, которая его беспокоила. Но вот концовку он проводит великолепно и ярко, я рад за него, потому что для Украины очень важно, когда наши игроки проводят очень хорошие сезоны. Те же Зинченко и Малиновский — это имидж Украины, это поднятие нашего престижа. Это очень важно, потому что наконец-то и большие клубы, и большие команды будут обращать внимание на наших футболистов», — цитирует Шевченко Футбол 1.

Напомним, с 11 июня по 11 июля пройдет чемпионат Европы. Сборная Украины сыграет в одной группе с Голландией, Австрией и Северной Македонией.

Дополнительная информация:

https://footballua.tv/

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