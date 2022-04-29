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Сегодня, 18:10

«Шериф» выиграл чемпионат Молдавии в 20-й раз в своей истории

Иван Шитик
Корреспондент
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«Шериф» обыграл в Терновке «Динамо-Авто» в рамках 26-го тура чемпионата Молдавии со счетом 3:0. Таким образом, «Шериф» досрочно выиграл золото чемпионата страны.

На этот раз желто-черные отмечают юбилей — клуб завоевал золото чемпионата Молдавии в 20-й раз в своей истории.

Команда из Тирасполя является самой титулованной в Молдавии — помимо 20 чемпионств в активе клуба 10 побед в Кубке страны и семь — в Суперкубке.

Летом команда будет представлять Молдавию начиная с 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

ФК Шериф (Тирасполь)
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