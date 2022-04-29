«Шериф» выиграл чемпионат Молдавии в 20-й раз в своей истории

«Шериф» обыграл в Терновке «Динамо-Авто» в рамках 26-го тура чемпионата Молдавии со счетом 3:0. Таким образом, «Шериф» досрочно выиграл золото чемпионата страны.

На этот раз желто-черные отмечают юбилей — клуб завоевал золото чемпионата Молдавии в 20-й раз в своей истории.

Команда из Тирасполя является самой титулованной в Молдавии — помимо 20 чемпионств в активе клуба 10 побед в Кубке страны и семь — в Суперкубке.

Летом команда будет представлять Молдавию начиная с 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.