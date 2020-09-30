Шаронов станет ассистентом Михайленко в кипрском «Пафосе»

Как стало известно «СЭ», Роман Шаронов станет одним из ассистентов Дмитрия Михайленко в кипрском «Пафосе».

После окончания карьеры игрока работал в структуре казанского «Рубина», где помогал Курбану Бердыеву с основной командой. Затем Шаронов стажировался в «Уфе» у Сергея Семака. С сентября 2017 года работал старшим тренером молодежного состава «Рубина».

6 июня 2019 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» после отставки Бердыева, но из-за отсутствия тренерской лицензии Pro де-юре главным тренером казанцев был Эдуардо Докампо. 16 декабря 2019 Шаронов по согласию сторон покинул клуб.