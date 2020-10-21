Шаронов стал ассистентом главного тренера «Пафоса»

Как и сообщал «СЭ», бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов вошел в тренерский штаб кипрского «Пафоса».

44-летний специалист назначен на должность ассистента главного тренера команды, украинца Дмитрия Михайленко.

«Пафос» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Кипра, в активе команды 8 очков.

После окончания карьеры игрока Шаронов работал в структуре казанского «Рубина», где помогал Курбану Бердыеву с основной командой. Затем Шаронов стажировался в «Уфе» у Сергея Семака. С сентября 2017 года работал старшим тренером молодежного состава «Рубина».

6 июня 2019 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» после отставки Бердыева, но из-за отсутствия тренерской лицензии Pro де-юре главным тренером казанцев был Эдуардо Докампо. 16 декабря 2019 Шаронов по согласию сторон покинул клуб.