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Шаронов стал ассистентом главного тренера «Пафоса»

11:17
Роман Шаронов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Шаронов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как и сообщал «СЭ», бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов вошел в тренерский штаб кипрского «Пафоса».

44-летний специалист назначен на должность ассистента главного тренера команды, украинца Дмитрия Михайленко.

«Пафос» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Кипра, в активе команды 8 очков.

После окончания карьеры игрока Шаронов работал в структуре казанского «Рубина», где помогал Курбану Бердыеву с основной командой. Затем Шаронов стажировался в «Уфе» у Сергея Семака. С сентября 2017 года работал старшим тренером молодежного состава «Рубина».

6 июня 2019 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» после отставки Бердыева, но из-за отсутствия тренерской лицензии Pro де-юре главным тренером казанцев был Эдуардо Докампо. 16 декабря 2019 Шаронов по согласию сторон покинул клуб.

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