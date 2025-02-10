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10 февраля 2025, 15:23

Шарифи: «В Европе есть оттепель в отношении к России»

Сергей Ярошенко

Бывший защитник «Факела», молодежной сборной России и ряда австрийских клубов Наим Шарифи рассказал об отношении к России в Европе.

«В адрес меня в Австрии русофобии нет, но это в адрес меня. Я же не знаю всех случаев. Тут надо понимать, что тебе редко человек что-то в лицо скажет, а у себя на кухне он будет тебя оплевывать с ног до головы. Понятно, что люди здесь адекватные, культурные, никто на тебя набрасываться не будет, но какие-то моменты бывают. Например, мне не открыли банковский счёт в Вене, сославшись, что у меня российское гражданство. Что касается того, есть ли оттепель в отношение России... В Западной Европе, да и в Америке, приходят к власти консервативные партии, президенты. Их называют правыми, но они не правые никакие, а просто консервативные. Их в Европе сейчас большинство, и к России они относятся хорошо. Всем уже надоели эти лево-марксистские моменты с многообразием» — цитирует Шарифи Legalbet.ru.

Шарифи — воспитанник «Локомотива», переехавший в Австрию. Он выступал за «Штурм», «Леобен» и «Капфенберг». В России крайний защитник играл за «Факел» и «Амкар».

Источник: Legalbet.ru
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