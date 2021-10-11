Шапи Сулейманов не хочет возвращаться в Россию после аренды в «Гиресунспоре»

Как стало известно «СЭ», российский нападающий «Гиресунспора» Магомед-Шапи Сулейманов комфортно себя чувствует в Турции и уже успел адаптироваться к новым условиям. У него отличные отношения с командой, которая рассчитывает на него как на лидера. С партнерами по команде он в дружеских отношениях на поле и вне его.

Шапи не думал о возвращении в Россию. Основная цель для 21-летнего форварда — играть в Европе.

Напомним, что «Гиресунспор» до конца сезона арендовал форварда у «Краснодара».