"Шанхай Шанган" вырвал победу у "Уханя" на 94-й минуте, Халк забил пенальти

"Шанхай Шанган" вырвал победу у "Ухань Чжоэр" в матче 5-го тура чемпионата Китая. Капитан шанхайцев, экс-форвард "Зенита" Халк реализовал пенальти, открыв счет во встрече. Победный мяч провел бразилец Элкесон на 94-й минуте.
В другой встрече "Гуанчжоу Эвергранд" под руководством Фабио Каннаваро уступил "Бэйцзин Жэньхэ", играя с 15-й минуты в меньшинстве.
Чемпионат Китая
Суперлига
5-й тур
"Шанхай Шанган" - "Ухань Чжоэр" - 2:1 (0:0)
Голы: Халк, 72 - с пенальти (1:0). Ли Хан, 79 (1:1). Элкесон, 90+4 (2:1).
"Бэйцзин Жэньхэ" - "Гуанчжоу Эвергранд" - 2:1 (1:1)
Голы: Ян Лю, 27 (0:1). Дьоп, 45 (1:1). Чэнь Цзе, 90+2 (2:1).
Удаление: Паулинью (Г), 15
"Шаньдун Лунэн" - "Далянь Ифан" - 0:1 (0:1)
Гол: Мушекви, 44.
Удаление: Ли Шуай (Д), 76.
"Бэйцзин Гоань" - Хэнань Цзянье" - 2:1 (0:0)
Голы: Ренату Аугусту, 55 (1:0). Йеннарис, 69 (2:0). Охандза, 74 (2:1).
Удаление: Чжан Ю (Б), 73.