«Шанхай Шанган» в меньшинстве спасся от поражения в полуфинале чемпионата Китая, у Халка желтая карточка

«Цзянсу Сунин» и «Шанхай Шанган» сыграли вничью в первом полуфинале чемпионата Китая — 1:1. Шанхайцы с 69-й минуты играли в меньшинстве, но смогли уйти от поражения. Экс-форвард «Зенита» Халк вышел в «старте» «Шангана», на 71-й минуте полуил желтую карточку, а на 77-й был заменен.

Ответный полуфинал состоится 2 ноября в Шанхае.

В другом полуфинале встречаются «Бэйцзин Гоань» и действующий чемпион «Гуанчжоу Эвергранд». Первая игра в Пекине завершилась нулевой ничьей.

Последние годы чемпионат Китая проводился по стандартной двухкруговой системе, но в этом сезоне из-за пандемии коронавируса он стартовал значительно позже, с разделением по группам и системой плей-офф.

Чемпионат Китая

Суперлига

1/2 финала

Первый матч

«Цзянсу Сунин» — «Шанхай Шанган» — 1:1 (0:0)

Голы: Алекс Тейшейра, 55 (1:0). Чжан Чен, 81 — в свои ворота (1:1).

Удаление: Мираметжан (Ш), 69.